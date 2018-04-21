Скончалась актриса Нина Дорошина

21 апреля 2018 13:26 (UTC+04:00)

Известная актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, однако от госпитализации отказалась. Позже с Дорошиной связались журналисты "Пятого канала", которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, через два года дебютировала на сцене театра "Современник".

Наибольшую известность ей принесла роль Надежды из фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби".

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