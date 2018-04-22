Умер самый старый человек в мире

22 апреля 2018 06:02 (UTC+04:00)

Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По его данным, в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Наби Тадзима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.

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