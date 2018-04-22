Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 (ОБНОВЛЕНО)

Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

11:36 (GMT+4) В результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана кабуле погбли семь человек, еще 56 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV .

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На место выехали медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным телеканала TOLOnews, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

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