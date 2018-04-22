Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Японии - СМИ

Самолет американской авиакомпании United Airlines в воскресенье совершил экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что у самолета, следовавшего из Лос-Анджелеса в Шанхай, в полете была зафиксирована неисправность в работе двигателя, вследствие чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Японии. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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