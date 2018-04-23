В Японии шесть человек погибли в результате оползня

Шестеро жителей поселка Ябакэй на юго-западе Японии, где почти две недели назад на жилые дома сошел оползень, погибли, как подтвердили в понедельник власти префектуры Оита, передает РИА Новости.

Как передает агентство Киодо, найдено тело шестой жертвы стихийного бедствия.

Земля сошла со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. Тогда сразу было найдено тело одного мужчины, остальных пятерых женщины сразу найти не удалось.

Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.



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