Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта

23 апреля 2018 07:55 (UTC+04:00)

Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от его корпуса в результате попадания в зону мощной турбулентности.

Об этом сообщает Fox News, передает RT.

Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.

После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

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