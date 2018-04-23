В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить работу в КНДР

23 апреля 2018 13:55 (UTC+04:00)

МАГАТЭ готова возобновить верификационную деятельность в КНДР, когда позволит политическая ситуация, заявил главный координатор МАГАТЭ Корнел Серута, передает РИА Новости.

"Ситуация вокруг КНДР продолжает вызывать озабоченность. Наши эксперты были вынуждены покинуть страны в 2009 года. Несмотря на это, наше агентство продолжало собирать и оценивать информацию, касательно ядерной программы КНДР, включая мониторинг спутниковых снимков. Мы подтверждаем нашу готовность возобновить верификационную деятельность в Северной Корее, как только это позволит политическое развитие ситуации", — сказал он, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.

Серута призвал КНДР полностью выполнять решения СБ ООН и сотрудничать с МАГАТЭ, отвечая на озабоченности агентства, в том числе те, которые возникли во время отсутствия инспекторов в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
Ядерная программа 13:39
Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления
Европа 21 апреля 13:46
Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний
Европа 21 апреля 13:24
Китай поприветствовал решение КНДР об остановке ядерных испытаний
Китай 21 апреля 09:32
Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана
США 20 апреля 16:17
МАГАТЭ и Азербайджан уточнили сроки строительства исследовательского реактора
Энергетика 20 апреля 15:07
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Россия 20 апреля 13:59
МАГАТЭ поддержит деятельность стерилизационной установки Центра ядерных исследований в Азербайджане (ФОТО)
Энергетика 20 апреля 12:02
Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
Россия 20 апреля 10:47
КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи
Другие страны 19 апреля 20:28
Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с "важным историческим периодом"
Другие страны 19 апреля 09:20
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии
США 19 апреля 07:58
Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном
США 18 апреля 15:01
Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР
Россия 18 апреля 12:51
КНДР надеется на обмен с РФ делегациями высокого уровня
Россия 17 апреля 20:30
Ким Чен Ын поздравил Асада с 72-й годовщиной независимости Сирии
Другие страны 17 апреля 16:39
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 17 апреля 10:28
Абэ вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР
США 17 апреля 09:24