В Мексике десять членов одной семьи погибли в ДТП

24 апреля 2018 04:05 (UTC+04:00)

Сразу 10 членов одной семьи погибли в результате ДТП в мексиканском штате Колима, передает РИА Новости.

По данным спасательной службы штата, трагедия произошла на шоссе между городами Колима и Мансанильо. Причиной аварии стал упавший с трейлера контейнер, в который врезались несколько машин.

Все погибшие ехали в салоне одной из пострадавших машин. Среди жертв ДТП – четверо детей. Еще два человека получили ранения.

Водитель трейлера скрылся с места аварии, отмечает портал DDT Noticias.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая
Китай 23 апреля 12:20
В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек
Китай 23 апреля 10:52
В КНДР более 30 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 23 апреля 05:04
Крупное ДТП в Турции: 25 раненых
Турция 22 апреля 15:53
В Мексике украли Кубок УЕФА, но вскоре нашли и вернули
Другие страны 21 апреля 03:08
США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд
США 20 апреля 08:02
В ДТП с участием автобуса на Украине погиб один человек и 12 пострадали
Европа 19 апреля 20:13
В Мексике убили еще одного главу городской администрации
Другие страны 16 апреля 04:31
Страшная авария с автобусом унесла жизни 18 человек в Гане
Другие страны 16 апреля 00:55
Президент Мексики и вице-президент США встретятся на "Саммите Америк"
США 14 апреля 03:26
Жертвами ДТП в Вологодской области России стали 13 человек
Россия 14 апреля 00:55
В США вынесли приговор одному из главарей мексиканского наркокартеля
США 13 апреля 07:40
В Мексике убили мэра города
Другие страны 13 апреля 05:36
Грузовик сбил семь человек в Барселоне
Европа 13 апреля 00:56
В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой
Россия 12 апреля 18:03
17 человек погибли, 46 пострадали в результате падения автобуса в реку в Кении
Другие страны 11 апреля 01:24
В Таиланде в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Другие страны 10 апреля 10:23
Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой
США 10 апреля 05:32