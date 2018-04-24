В Тунисе два человека погибли при крушении военного самолета

24 апреля 2018 10:49 (UTC+04:00)

Не менее двух человек погибли в результате крушения самолета на востоке Туниса, сообщает местный портал AeroTunisie со ссылкой на заявление официального представителя министерства национальной обороны Бельхасена Уеслати, передает РИА Новости.

По данным портала, крушение самолета итальянского производства Marchetti SF.260 произошло в ночь с понедельника на вторник неподалеку от военной базы города Сфакс на востоке страны.

Как отмечает представитель ведомства, в результате аварии погибли пилот и инструктор.

Причины происшествия пока не установлены.

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