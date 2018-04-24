Южная Корея и КНДР решили не проводить переговоры на высшем уровне накануне саммита - СМИ

Республика Корея и КНДР договорились во вторник, что не будут проводить дополнительные двусторонние переговоры на высшем уровне в преддверии саммита лидеров двух стран, который пройдет 27 апреля. Об этом со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника сообщило агентство Yonhap, передает ТАСС.

По данным агентства, если у сторон возникнет необходимость дополнительных консультаций в рамках подготовки к саммиту, они состоятся в среду во время финальной репетиции церемонии встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Делегация Южной Кореи 5 марта встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны договорились провести встречу глав двух стран.

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