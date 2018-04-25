В Кабуле прогремел взрыв

25 апреля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в столице Афганистана городе Кабул, передает телеканал 1TV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Информация о жертвах пока не поступала.

В воскресенье утром взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

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