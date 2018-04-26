Сестра Ким Чен Ына будет сопровождать его во время саммита с Южной Кореей

26 апреля 2018 06:25 (UTC+04:00)

Лидера КНДР Ким Чен Ына во время саммита с Южной Кореей в пятницу будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон, сообщил в четверг журналистам глава президентской администрации Лим Чжон Сок, передает РИА Новости.

По его словам, вместе с Ким Чен Ыном на переговорах в составе северной делегации будут председатель президиума верховного совета КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон.

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