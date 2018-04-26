Главы Южной Кореи и КНДР встретятся у военно-демаркационной линии в пятницу

26 апреля 2018 07:32 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в пятницу в 9.30 поместному времени перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил в четверг на пресс-конференции глава президентской администрации Лим Чжон Сок, передает РИА Новости.

Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны Пханмунджом.

Начало самой встречи запланировано на 10.30 по местному времени в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны.

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