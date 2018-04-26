Премьер Японии посетит с визитом страны Ближнего Востока

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит страны Ближнего Востока для обсуждения расширения отношений, вопросов энергетической безопасности и технологий.

Об этом японский премьер заявил в ходе заседания бюджетной комиссии нижней палаты парламента в четверг. В частности, Абэ намерен посетить ОАЭ, Иорданию, Израиль и Палестину, передает РИА Новости.

"Через эти визиты Япония намерена расширить отношения (со странами ближневосточного региона) в таких областях, как высокие технологии, безопасность и энергетика", — подчеркнул японский премьер.

Точных дат поездки Абэ пока не объявлено. К настоящему времени известно, что визит японского премьера в страны Ближнего Востока придется на так называемую "золотую неделю" в Японии.

"Золотой неделей" называют время в начале мая, когда сочетание праздничных и выходных дней дает японцам возможность отдыхать до 7-8 дней подряд. В этом году "золотая неделя" выпадает на период с 28 апреля по 6 мая.

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