Ким Чен Ын сам напомнил Мун Чжэ Ину об инциденте на острове Йонпхендо

Лидер КНДР Ким Чен Ын сам напомнил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину об инциденте на южнокорейском острове Йонпхёндо, который был обстрелян с Севера в 2010 году, сообщил журналистам на брифинге представитель администрации Республики Корея, передает РИА Новости.

"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — приводит слова Ким Чен Ына представитель администрации президента Южной Кореи.

"Хорошо бы, если по этому драгоценному случаю между Севером и Югом были залечены раны", — сказал Ким Чен Ын.

Как сообщалось ранее, во время инцидента 2010 года остров Йонпхёндо, расположенный всего в 4,5 километра от северокорейского острова Кальдо в Желтом море, был обстрелян войсками КНДР. Это произошло во время учений Южной Кореи. В результате обстрела, как сообщалось ранее, погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.

По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб Корейской народной армии выступил с собственной версией событий, обвинив в "провокации" южан и заявив, что, "несмотря на предупреждения", Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.

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