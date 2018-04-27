Лидеры КНДР и Южной Кореи сделают совместное заявление

Работа над итоговым заявлением межкорейского саммита продолжается, сообщил журналистам представитель администрации Южной Кореи, передает РИА Новости.

"Обе стороны решили продолжить рабочие дискуссии по составлению совместной декларации. Если заявление будет, его подпишут и совместно опубликуют лидеры обеих сторон", — сказал он.

Как сообщил на другом брифинге еще один представитель южнокорейской администрации, совместная декларация может быть принята и оглашена до официального банкета саммита. Ранее сообщалось, что банкет начнется в 18.30.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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