ОБСЕ поддержала намерение Сеула и Пхеньяна подписать мирный договор

28 апреля 2018 02:01 (UTC+04:00)

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек организации Томас Гремингер приветствуют объявленную Сеулом и Пхеньяном договорённость о подписании мирного договора до конца года и приверженность двух стран завершить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщила пресс-служба ОБСЕ, пишет РИА Новости.

"Я приветствую встречу двух корейских лидеров сегодня. Это значительный шаг вперёд. Я надеюсь, что исход встречи внесёт позитивный вклад в снятие напряжения в регионе", - заявил Альфано, добавив, что целью международного сообщества остаётся полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация полуострова.

Генсек ОБСЕ Гремингер также поприветствовал "исторический шаг на пути к длительному миру и безопасности". Он отметил, что хотя Корейский полуостров и не является частью региона ОБСЕ, в сегодняшнем глобализованном и взаимосвязанном мире ни одно государство не может оставаться изолированным.

"Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира", — заявил генсек.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 09:52
В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов
Европа 23 апреля 20:49
Конгресс азербайджанцев Европы направил обращение в связи с очередной армянской провокацией
Политика 20 апреля 16:48
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии
Туркменистан 20 апреля 08:32
ПА ОБСЕ придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном – представитель организации
Политика 19 апреля 21:18
В МИД Узбекистана прошла встреча с верховным комиссаром ОБСЕ
Узбекистан 17 апреля 11:45
ОБСЕ обеспокоена решением суда о блокировке Telegram в России
Европа 13 апреля 20:14
Путин: РФ готова к взаимодействию с Италией с учетом ее председательства в ОБСЕ
Россия 11 апреля 19:32
Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласила планы по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 11 апреля 11:08
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 9 апреля 11:30
Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности
Европа 4 апреля 15:57
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма
Туркменистан 4 апреля 11:08
Генсек ОБСЕ встретится с Шойгу
Европа 4 апреля 10:31
Сеул и Пхеньян могут провести консультации по подготовке саммита
Другие страны 31 марта 14:19
БДИПЧ ОБСЕ распространило промежуточный отчет по предстоящим в Азербайджане президентским выборам
Политика 29 марта 17:47
Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ
Россия 29 марта 15:57
Офис Каспшика активно содействовал продвижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта – отчет
Нагорно-карабахский конфликт 23 марта 17:50
Взаимодействие в решении нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода - верховный комиссар ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 15:23