ОБСЕ поддержала намерение Сеула и Пхеньяна подписать мирный договор

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек организации Томас Гремингер приветствуют объявленную Сеулом и Пхеньяном договорённость о подписании мирного договора до конца года и приверженность двух стран завершить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщила пресс-служба ОБСЕ, пишет РИА Новости.

"Я приветствую встречу двух корейских лидеров сегодня. Это значительный шаг вперёд. Я надеюсь, что исход встречи внесёт позитивный вклад в снятие напряжения в регионе", - заявил Альфано, добавив, что целью международного сообщества остаётся полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация полуострова.

Генсек ОБСЕ Гремингер также поприветствовал "исторический шаг на пути к длительному миру и безопасности". Он отметил, что хотя Корейский полуостров и не является частью региона ОБСЕ, в сегодняшнем глобализованном и взаимосвязанном мире ни одно государство не может оставаться изолированным.

"Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира", — заявил генсек.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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