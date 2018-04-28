Умер бывший президент Гватемалы Альваро Арсу - СМИ

Экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на члена столичного муниципального совета Розу Марию Ботрон.

По информации агентства, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у бывшего лидера Гватемалы во время игры в гольф.

Соболезнования в связи с кончиной Арсу выразил нынешний президент республики Джимми Моралес. "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", - написал лидер страны на странице в Twitter.

Арсу занимал пост президента Гватемалы с 1996 по 2000 годы. Его заслугой стало подписание в 1996 году мирного соглашения между правительством и повстанцами блока Гватемальское национальное революционное единство, завершившего 36-летнюю гражданскую войну в стране, в ходе которой погибли и пропали без вести около 200 тыс. человек. Пост мэра столицы Гватемалы он занимал с 2004 года.

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