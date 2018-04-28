В ДТП с грузовиком в Индии погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, семь получили ранения в результате ДТП с участием грузовика на севере Индии, пишет издание New Indian Express со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за превышения скорости.

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