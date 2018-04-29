По меньшей мере семь человек погибли при пожаре на Тайване

29 апреля 2018 10:20 (UTC+04:00)

На Тайване по меньшей мере семь человек погибли при пожаре, который произошёл на предприятии по производству микросхем в городе Таоюань. Об этом сообщает телеканал Focus Taiwan со ссылкой на пожарные службы города, передает RT.

По данным телеканала, среди погибших двое рабочих-мигрантов из Таиланда и пятеро пожарных.

Как уточняется, ещё семеро сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали, они госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Таоюань на Тайване на нефтеперерабатывающем заводе китайской компании CNPC произошёл сильный пожар.

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