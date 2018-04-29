Лидер КНДР Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией "в любое время", передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал об этом премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

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