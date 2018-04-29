Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией "в любое время"

29 апреля 2018 12:50 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией "в любое время", передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал об этом премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Канада отправила патрульный самолет и 40 военных в Японию для слежения за судами КНДР
Другие страны 13:24
США и КНДР не рассматриваются в качестве места проведения встречи лидеров двух стран
США 11:33
КНДР хочет единого стандарта времени с Южной Кореей
Другие страны 07:35
Помпео: Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации
США 05:24
Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР
США 03:31
Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи
Казахстан 28 апреля 13:33
Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
США 27 апреля 20:20
Генсек ООН пообещал помочь примирению Пхеньяна и Сеула после саммита лидеров двух Корей
В мире 27 апреля 19:12
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 27 апреля 14:35
КНДР и Южная Корея договорились о поэтапном сокращении вооружений
Другие страны 27 апреля 14:32
КНДР и Южная Корея на переговорах в мае начнут решать военные вопросы
Другие страны 27 апреля 14:31
КНДР и Южная Корея начнут переговоры во всех областях
Другие страны 27 апреля 13:46
Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга
Другие страны 27 апреля 13:39
В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
Китай 27 апреля 13:03
Лидеры Южной Кореи и КНДР начали второй раунд переговоров в рамках межкорейского саммита
Другие страны 27 апреля 12:29
Россия рассчитывает на скорейшую реализацию соглашений о сотрудничестве с Японией
Россия 27 апреля 12:11
Лидеры КНДР и Южной Кореи сделают совместное заявление
Другие страны 27 апреля 11:24
Лидеры КНДР и Южной Кореи назвали темы переговоров
Другие страны 27 апреля 10:28