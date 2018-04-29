Умер экс-президент Боливии Луис Гарсиа Меса

Генерал Луис Гарсиа Меса Техада, возглавивший Боливию в результате военного переворота в 1980 году и установивший там режим военной диктатуры, скончался в воскресенье в возрасте 88 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету La Razon.

По ее информации, Меса умер на рассвете в больнице Коссмил-де-ла-Пас. Как сообщили изданию медики, накануне он перенес три инфаркта. Родственники покойного пока не решили, где и когда пройдут его похороны.

Генерал Луис Гарсиа Меса стал во главе Боливии после военного переворота, проведенного в июле 1980 года, однако продержался у власти чуть более года - уже в августе 1981 года он был свергнут. В 1995 году Верховный суд Боливии приговорил бывшего главу государства к 30 годам лишения свободы за многочисленные нарушения прав человека и убийство противников власти. Все они стали жертвами операции "Кондор", которую совместно осуществляли военные режимы Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили с целью физического уничтожения политических оппонентов.

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