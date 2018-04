В Мексике на трассе Сальтильо — Монтеррей столкнулись 50 автомобилей, пишет Vanguardia. Видео инцидента было опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.

При столкновении пострадали не менее 15 человек. По предварительным данным, причинами аварии стали туман и скользкая дорога. На место происшествия прибыли аварийные службы.

Ранее в мексиканском штате Колима в ДТП погибли сразу десять членов одной семьи.

