КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей

Власти КНДР приняли решение 5 мая перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на указ Президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР "О перемене пхеньянского времени", передает ТАСС.

"Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе (2018 года - прим. ТАСС)", - говорится в постановлении.

Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.

Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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