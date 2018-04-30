Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы

30 апреля 2018 08:09 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Южной Кореи в понедельник заявили, что в скором времени уберут от демаркационной линии громкоговорители, из которых осуществлялось пропагандистское вещание на территорию КНДР, сообщает Интерфакс со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Вывоз оборудования из демилитаризованной зоны пообещали начать во вторник.

Ранее в рамках подготовки к межкорейскому саммиту Сеул прекратил пропагандистское вещание, возобновленное в 2016 году после того, как Пхеньян объявил об успешном испытании термоядерной бомбы. Во время личной встречи лидеры двух стран условились прекратить все враждебные действия по отношению друг к другу, в том числе вещание через громкоговорители и распространение листовок.

Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что это элементарный, но действенный шаг, который позволит повысить уровень доверия между странами.

Ранее стало известно, что с 5 мая КНДР перейдет на южнокорейское время, переведя стрелки на полчаса вперед.

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