Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США

Денуклеаризация Корейского полуострова напрямую зависит от результатов саммита США - КНДР. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.

"Итоги межкорейского саммита дают хороший шанс на денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове, совместное процветание Юга и Севера, - сказал посол. - Если после южнокорейско-американского саммита, который запланирован на вторую декаду мая, состоится исторический северокорейско-американский саммит, мы можем ожидать значимых изменений".

Собеседник агентства подчеркнул, что для денуклеаризации КНДР крайне важны не только договоренности между Югом и Севером, но и соглашение между КНДР и США. "Если Южная Корея, Северная Корея и США придут к успеху", это приведет к "изменениям исторического характера во всем мире", сказал он.

"Денуклеаризация и установление мира на Корейском полуострове напрямую зависит от его [саммита США и КНДР] результатов", - отметил посол. По его словам, во всем мире "надеются, что будет мир, а не война, и проблемы будут решаться дипломатическим, а не военным путем".

28 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в течение следующих трех - четырех недель. 18 апреля Трамп в Twitter сообщил, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео (был утвержден 26 апреля) встречался с Ким Чен Ыном, на встрече обсуждались детали саммита.

В воскресенье пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чан объявил, что власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, а процесс демонтажа будет публичным. По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.

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