В Индии из-за ударов молний погибли 13 человек и более 25 пострадали

30 апреля 2018 23:10 (UTC+04:00)

В Индии в результате ударов молний в разных районах региона Западная Бенгалия в ночь на 30 апреля погибли по меньшей мере 13 человек, ещё более 25 получили травмы, передает RT.

Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями.

«Большинство из них находились не в домах и работали на своих полях в то время, когда молния ударила по ним», - рассказал он.

Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии.

По словам чиновника, в связи с произошедшим во всех районах выпустили предупреждения, а также приняли необходимые меры предосторожности.

В сентябре 2017 года во Франции 15 человек пострадали в результате удара молнии на фестивале.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек
Другие страны 21:33
Могерини осудила нападения в Афганистане
Европа 20:12
Журналист Би-би-си убит на юго-востоке Афганистана
В мире 19:44
Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США
Другие страны 19:12
В Таиланде около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 19:01
В Иране оценили проект по созданию ядерного двигателя
Политика 17:55
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 17:07
Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
Европа 16:46
МИД Турции осудило теракт в Кабуле
Турция 12:56
Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29 (Обновлено)
Другие страны 12:24
США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы
США 11:49
Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации
США 11:22
В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане
Другие страны 09:59
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 09:20
Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы
Другие страны 08:09
Глава МИД Китая посетит Северную Корею
Китай 06:22
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 03:25
ДТП с 50 автомобилями произошло в Мексике (ВИДЕО)
Другие страны 29 апреля 23:07