В Индии не менее шести человек погибли в результате ДТП

По меньшей мере шесть человек погибли, не менее 10 получили ранения в результате падения автомобиля в овраг в северном индийском штате Химачал-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на вторник недалеко от района Уна. Погибшие и пострадавшие возвращались в родной штат Пенджаб после паломничества. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением, пытаясь избежать лобового столкновения с грузовиком.

Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. Ведется расследование случившегося.

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