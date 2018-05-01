Абэ считает, что КНДР должна реальными действиями доказать готовность к денуклеаризации

КНДР должна реальными действиями продемонстрировать приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 27 апреля в ходе межкорейского саммита в Пханмунджоме. Такую уверенность во вторник в Аммане высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

"Мы высоко ценим договоренности, достигнутые на межкорейском саммите. Северная Корея должна реальными действиями доказать свою приверженность этим договоренностям, включая готовность к полной и необратимой денуклеаризации", - отметил он. Премьер-министр Абэ также подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество по северокорейской проблеме "со всем международным сообществом, включая Китай и Россию". По словам главы японского правительства, он намеревается подробно обсудить прошедший межкорейский саммит с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который на следующей неделе прибудет с официальным визитом в Японию.

На прошлой неделе в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

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