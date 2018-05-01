В Японии назвали главную цель трехстороннего саммита с КНР и Южной Кореей

1 мая 2018 17:53 (UTC+04:00)

Главной целью предстоящего 9 мая в Токио трехстороннего саммита между Японией, Китаем и Южной Кореей станет взаимодействие этих стран для укрепления диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили во вторник в МИД Японии, передает РИА Новости.

"Главная цель этой встречи состоит в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в широкой сфере областей под руководством трех лидеров Японии, Китая и Республики Корея, которые несут ответственность за стабильность и процветание в АТР", — говорится в сообщении, распространенном во вторник японским МИД.

В нем также отмечается, что "лидеры трех стран проведут дискуссии для укрепления культурных и людских обменов, с учетом Олимпийских и Паралимпийских игр, проводимых этими странами" (Пхенчхан 2018, Токио 2020 и Пекин 2022). Диалог, говорится далее, также будет касаться вопросов окружающей среды, сокращения рисков стихийных бедствий.

"Кроме того, лидеры (Японии, Китая и Южной Кореи) обсудят региональные и международные проблемы, в том числе Северной Кореи и содействия свободной торговле", — отмечает МИД Японии.

Как сообщила ранее южнокорейская администрация, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудят, в частности, итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме.

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