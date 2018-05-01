Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР

1 мая 2018 23:33 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил согласие на проведение проверок ядерных объектов КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал JTBC.

Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает телеканал.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.

Как сообщает телеканал, отказ КНДР проходить проверки стал камнем преткновения на шестисторонних переговорах в 2008 году.

Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В интервью телеканалу ABC Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен".

Ранее, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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