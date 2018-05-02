Президент Южной Кореи исключил возможность вывода американских войск

2 мая 2018 09:23 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отвергает возможность вывода американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей, об этом со ссылкой на официального представителя президентской администрации сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.

"Вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора", — сказал официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

Агентство приводит пояснения источника из президентской администрации, сообщившего на условиях анонимности о том, что "позиция правительства заключается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".

Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля. В то же время обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын на встрече не стал поднимать этот вопрос и даже выразил понимание того, что Южная Корея проведет военные учения с США, временно отложенные ради саммита.

Впервые в истории двух государств 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом южную часть демилитаризованной зоны между Севером и Югом Корейского полуострова и провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На конец мая – начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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