В Индии более 70 человек стали жертвами мощной песчаной бури

3 мая 2018 11:47 (UTC+04:00)

Свыше 70 человек погибли, десятки пострадали во время мощной песчаной бури, которая накрыла в среду вечером несколько штатов на севере Индии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным телеканала, буря прошлась по штатам Уттар-Прадеш и Раджастан, где в совокупности с грозовыми ливнями стала причиной обрушения нескольких жилых домов. Штормовой ветер вырывал деревья и валил электрические столбы, из-за чего во многих районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

Как отмечает NDTV, от удара стихии в Раджастане в наибольшей степени пострадали его восточные районы: Алвар, Дхолпур и Бхаратпур. Главный министр штата Васундхара Радже в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter выразила соболезнования семьям погибших и написала, что уже распорядилась оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Накануне песчаная буря также была зафиксирована в столичном округе Дели, однако, в отличие от Раджастана и Уттар-Прадеша, не повлекла за собой трагических последствий. Тем не менее, по данным NDTV, из-за непогоды 15 самолетов, следовавших в Дели, пришлось перенаправить в другие аэропорты.

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