Кенгуру напали на туристов, которые пытались угостить их фастфудом

3 мая 2018 20:26 (UTC+04:00)

В Австралии два диких кенгуру набросились на туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's, передает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Озеро Маккуори, где произошло нападение, привлекает туристов тем, что здесь можно увидеть и покормить диких кенгуру.

"Было зарегистрировано несколько инцидентов, в которых кенгуру проявили агрессию. В большинстве случаев они царапают лица и наносят рваные раны", - заявил депутат парламента штата Новый Южный Уэльс Грег Пайпер.

Мишель Шоу, диетолог в зоопарке Сиднея, рассказала изданию, что туристы, предлагая еду кенгуру, могут им навредить: даже фрукты или овощи способны вызвать у них язву желудка и препятствовать правильному пищеварению.

"Еще одна проблема заключается в том, что у кенгуру может развиваться зависимость от сахара, что может делать их более агрессивными", - сказала она.

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Azernews Newspaper
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