В Венесуэле арестовали членов руководства крупного частного банка

Генеральная прокуратура Венесуэлы получила ордера на арест 11 руководителей одного из крупнейших частных банков страны Banesco, которые подозреваются в проведении незаконных операций с национальной валютой, и ведет расследование в отношении них, заявил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает РИА Новости.

"В данный момент генпрокуратура запросила ордера на арест и лишила свободы следующих граждан: исполнительного председателя Оскара Доваля Гарсию, юридического консультанта Марко Тулио Ортегу, вице-президента Хесуса Ираускина", — заявил Сааб на пресс-конференции в Каракасе.

Также генпрокурор перечислил имена еще нескольких задержанных членов руководства банка.

Сааб отметил, что задержания были осуществлены в рамках операции "Бумажные руки" ("Manos de Papel"), направленной на ликвидацию групп, которые причиняют вред венесуэльской экономике, изымая наличные деньги из обращения и осуществляя незаконные обменные операции.

Он призвал вкладчиков банка сохранять спокойствие, назвав операцию "хирургическим" вмешательством. "Эти (задержания — ред.) — "хирургические", собираемся только разобраться с незаконной деятельностью", — отметил генеральный прокурор Венесуэлы.

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