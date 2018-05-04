В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях

4 мая 2018 00:49 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла задержала сразу 119 сотрудников полиции города Сан-Мартин-Тексмелукан, подозреваемых в различных преступлениях, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

Среди задержанных – комиссар общественной безопасности и глава полиции города. Их и еще четверых полицейских подозревают во взятках, которые они требовали с сотрудников, чтобы те не проходили антикоррупционную проверку.

Остальные задержанные подозреваются в незаконном получении должностей и других преступлениях.

Ранее 185 сотрудников полиции Сан-Мартина-Тексмелукана были разоружены силами министерства общественной безопасности Пуэблы в связи с подозрениями в причастности к преступной деятельности.

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