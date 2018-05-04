Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя для своих ВВС

4 мая 2018 06:47 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено потратить около 6 трлн иен ($55 млрд) на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС с целью осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Половина этой суммы будет направлена непосредственно на разработку и закупку 100 самолетов, а остальные средства предполагается использовать на обслуживание и вывод из эксплуатации старых машин.

По сведениям издания, наиболее вероятной считается сделка с американской корпорацией Lockheed Martin, которая предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35. Компания будет готова представить предварительный проект нового истребителя летом этого года.

Использование при его создании технологий F-22 является крайне важным условием для Японии, поскольку 10 лет назад она уже пыталась приобрести эти машины, однако тогда американские власти запретили сделку из-за опасений по поводу поставки секретных военных разработок за границу. Гибрид, как ожидается, сможет сочетать в себе проверенные технологии малозаметности F-22 и новейшее оборудование F-35, благодаря чему он может превзойти по своим характеристикам обе эти машины.

Второй вариант, который рассматривает Токио, - это дальнейшее продвижение собственной программы "стелс", получившей проектное название Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). При этом, согласно условиям такого взаимодействия, выдвигаемым японской стороной, на совместно построенные истребители должны обязательно устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование. Этот подход предполагает более широкое участие японских компаний в процессе разработки, однако вероятность отказа от предложения Lockheed Martin достаточно мала, так как США являются главным стратегическим союзником Японии, пишет газета.

В настоящее время министерство обороны Японии рассматривает план замены устаревших истребителей F-4, а также истребителей-бомбардировщиков F-2 совместной разработки Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. На вооружении японских Сил самообороны состоит около 130 таких машин. Частично замену планируется осуществить за счет закупки более 40 самолетов F-35, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.

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