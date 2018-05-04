В Кении более 110 человек погибли из-за сильных наводнений

4 мая 2018 15:18 (UTC+04:00)

По меньшей мере 112 человек погибли в Кении из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, сообщает радиостанция Capital FM Kenya со ссылкой на местное общество Красного Креста, передает РИА Новости.

"Мы можем сообщить, что на территории страны погибли 112 человек", — заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet). Он добавил, что наводнения также уничтожили более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

По данным Гулетта, действия стихии затронули в общей сложности более 260 тысяч человек.

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