В Канаде 200 тысяч домов остались без электроэнергии из-за непогоды

5 мая 2018 09:14 (UTC+04:00)

Один человек погиб, почти 200 тысяч домов остались без электроэнергии в результате сильного ветра в южной области канадской провинции Онтарио, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По данным телеканала, ураганный ветер обрушился на юго-восточную часть страны утром в пятницу. Порывы ветра достигали 110 километров в час.

По сообщению местной полиции, мужчина, работавший при разборе упавших деревьев, погиб, после того как на него упало еще одно дерево. Его напарник госпитализирован с серьезными травмами.

Международный аэропорт Торонто продолжает работу, однако многие рейсы задерживаются.

Представители регионального транспортного агентства страны в Twitter сообщили, что часть дорог заблокированы из-за упавших деревьев и мусора, наблюдаются поломки железнодорожных переходов.

Министерство по охране окружающей среды Канады выпустило предупреждение жителям провинции, однако сообщили, что ожидают ослабление ветра к утру субботы.

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Azernews Newspaper
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