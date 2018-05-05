Полиция в Южной Корее предотвратила отправку агитационных листовок в КНДР

Полицейские Южной Кореи в субботу предотвратили запуск группой активистов воздушных шаров с агитационными листовками на территорию КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Несмотря на призыв правительства воздержаться от любых агитационных действий, члены "Альянса движений за свободную Северную Корею" собирались произвести запуск воздушных шаров с агитационными материалами против лидера КНДР.

Инцидент произошел в городе Пхаджу недалеко от границы с КНДР. Около 300 полицейских окружили небольшой грузовик, перевозивший 5000 листовок, воздушных шаров и газовых баллонов, что не позволило активистам совершить задуманное.

"Наше общество опьянено атмосферой мира, ослеплено ложными заявлениями Ким Чен Ына о мире", — заявил представитель альянса Пак Сан Хак. Он подчеркнул, что прекращение ядерных испытаний не имеет смысла теперь, когда КНДР уже завершили создание ракеты, способной переносить ядерный заряд, и Ким Чен Ын таким образом обманывает общественность.

Пак Сан Хак пообещал продолжать усилия по отправке листовок через границу, чтобы "позволить северокорейцам узнать печальную правду" и "положить конец режиму Ким Чен Ына".

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР.

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