Министры Южной Кореи посетили острова на линии разграничения с КНДР

5 мая 2018 15:50 (UTC+04:00)

Четыре представителя кабмина Южной Кореи - министр обороны Сон Ён Му, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр океанологии и рыболовства Ким Ён Чун посетили два острова, находящихся на так называемой "северной разграничительной линии", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Цель визита – выяснить позицию населения, проживающего на островах Ёнпхёндо (Йонпхёндо) и Пэннёндо в связи с достигнутым на межкорейском саммите соглашением о превращении зоны в районе "северной разграничительной линии" - фактической морской границы между Севером и Югом Кореи – в зону мира, что позволит предотвратить случайные вооруженные столкновения и обеспечит безопасность рыболовства.

Существующая "северная разграничительная линия" была проведена в одностороннем порядке командованием США после Корейской войны. Северная Корея не признает справедливость такого разграничения и оспаривает принадлежность некоторых районов.

В 2010 году остров Ёнпхёндо (Йонпхёндо) был обстрелян вооруженными силами КНДР, в результате обстрела два южнокорейских военных погибли, 17 были ранены.

В 2013 году Южная Корея развернула на островах Йонпхёндо и Пэннёндо в Желтом море противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с дальностью действия около 20 километров, что достаточно для поражения артиллерийских огневых точек в КНДР.

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