Стрелявший в главу МВД Пакистана оказался членом радикальной религиозной партии

7 мая 2018 01:23 (UTC+04:00)

Злоумышленник, ранивший в воскресенье министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала в городе Наровал (провинция Пенджаб), состоит в радикальной религиозной партии "Техрик-Э-Лабайк", передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По ее данным, в министра стрелял член партии "Техрик-Э-Лабайк" 21-летний Абид Хуссейн. Лидер партии Хадим Хуссейн Ризви, основавший ее в 2015 году, осудил нападение и отверг всякую ее причастность к покушению на жизнь министра.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что на главу МВД Пакистана было совершено покушение. Нападавший выстрелил из пистолета в министра, находившегося в машине, и ранил его в плечо. Икбала доставили в больницу. Сейчас он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

Нападавший был сразу же арестован. Информации о его мотивах не приводится.

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