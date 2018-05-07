В Бразилии потерпел крушение вертолет с невестой на борту

7 мая 2018 04:36 (UTC+04:00)

Вертолет, перевозивший невесту на свадьбу, упал и загорелся на юго-востоке Бразилии, в результате три человека получили травмы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По его данным, инцидент произошел в субботу вечером в муниципалитете Виньеду штата Сан-Паулу. Вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до приземления. Спасательные службы эвакуировали с места крушения трех пассажиров и пилота, после чего винтокрылая машина загорелась. Три человека были госпитализированы с легкими травмами, невеста в результате инцидента не пострадала.

Пара не стала отменять торжество и провела свадебную церемонию несмотря на инцидент, отмечает Globo.

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