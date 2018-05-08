Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Японию возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений в опубликованном во вторник интервью японской газете "Иомиури".

"Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией", — отметил Мун Чжэ Ин.

По его словам, "если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии".

Как сообщил южнокорейский лидер, во время его недавнего межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил готовность начать диалог с Японией.

"Председатель Ким заявил что в любое время готов к диалогу с Японией", — отметил Мун Чжэ Ин.

"Япония может сыграть очень важную роль для мира и процветания на Корейском полуострове. Это касается самых разных сторон от взаимодействия Республики Кореи с США и Японией для достижения полной денуклеаризации до, например, нормализации японо-северокорейских отношений для предоставления гарантий северокорейскому режиму", — считает президент Южной Кореи.

По его словам, сейчас после межкорейского саммита и ожидаемой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом "начался огромный глобально-исторический перелом на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Мун Чжэ Ин выразил надежду на "активную поддержку и сотрудничество со стороны Японии" для мира на Корейском полуострове.

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