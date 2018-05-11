Власти Сингапура прорабатывают различные детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

11 мая 2018 09:33 (UTC+04:00)

Власти Сингапура прорабатывают различные детали предстоящей встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в министерстве коммуникаций и информации страны.

"Только накануне было объявлено, что именно Сингапур выбран местом этой важнейшей встречи, поэтому нам предстоит большая работа по организации мероприятия", - отметили в ведомстве. "В соответствующее время будет распространена вся необходимая информация о деталях встречи, в том числе месте проведения, организации работы средств массовой информации и прочее", - добавили в министерстве.

Как сообщила корреспонденту ТАСС сотрудник отдела по связями со СМИ посольства США в Сингапуре Эмбер Майзерак, "основная организация встречи ложится на плечи сингапурской стороны, и все официальные процедуры будут проходить через соответствующие ведомства Сингапура".

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