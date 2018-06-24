Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

24 июня 2018 21:21 (UTC+04:00)

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", сррбщает Интерфакс.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – финн Кими Райкконен (Ferrari).

Россиянин Сергей Сироткин из Williams финишировал 15-м.

Хэмилтон упрочил лидерство в личном зачете, в его активе 145 очков. Второе место занимает немец Себастьян Феттель из Ferrari (131), на третьем – австралиец Даниэль Риккардо из Red Bull (96).

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