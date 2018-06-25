Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)

25 июня 2018 00:15 (UTC+04:00)

Футболисты сборной Колумбии обыграли соперников - команду Польши на проходящем в России чемпионата мира-2018, пишет Интерфакс.

Матч группы Н, прошедший в воскресенье на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 3:0 в пользу Колумбии.

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу Колумбии. Гол на 40-й минуте забил игрок сборной Колумбии Ерри Мина. Во втором тайме колумбийцы вошли в раж и на 70-й минуте снова поразили ворота поляков. На этот раз гол забил Радамель Фалькао. И уже через пять минут третий гол: мяч в ворота соперников отправил Хуан Куадрадо.

На матче присутствовал президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Это не первый его визит в столицу Татарстана в рамках мундиаля: 20 июня он в Казани наблюдал за матчем между сборными командами Испании и Ирана.

Также за игрой наблюдали чрезвычайный и полномочный посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в России Влодзимеж Марчиняк, президент OTP Bank (Венгрия), президент федерации футбола Венгрии Шандор Чани и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Матч между сборными Польши и Колумбии посетили 42 тыс 873 зрителя.

Отметим, что болельщики сборной Польши не стали дожидаться окончания добавленных арбитром пяти минут и стали покидать трибуны.

Это была третья игра, проходившая на стадионе "Казань-Арена" в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. За противостоянием Польши и Колумбии на стадионе "Казань-Арена" наблюдали болельщиков. Ранее в Казани были сыграны матчи между сборными Франции и Австралии, Ирана и Испании. Завершит серию групповых матчей в столице Татарстана игра между командами Южной Кореи и Германии.

Также казанцам предстоит увидеть 1/8 и 1/4 финала мундиаля.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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