В Индонезии неизвестные открыли стрельбу по небольшому самолету

26 июня 2018 07:31 (UTC+04:00)

Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по небольшому самолету в провинции Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на издание Jakarta Post.

По данным издания, инцидент произошел после приземления самолета в аэропорт. На борту находились 15 пассажиров, в том числе, мобильная полицейская бригада, которая прилетела для обеспечения безопасности на предстоящих местных выборах.

Согласно изданию, в результате нападения пилот самолета получил несколько огнестрельных ранений.

"Пилот получает медицинскую помощь в больнице… Он находится в сознании", — цитирует издание представителя местной полиции.

Полиция и силы безопасности страны проводят поиск нападавших. Отмечается, что власти рассматривают возможность отложить проведение выборов в связи с атакой.

В свою очередь, по данным агентства Синьхуа, в результате нападения погибли три человека, два члена экипажа пострадали.

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