В Нигерии около 25 миллионов человек привьют от желтой лихорадки

26 июня 2018 08:45 (UTC+04:00)

Роспотребнадзор сообщает о начале вакцинации населения в Нигерии от желтой лихорадки, до конца года планируется привить 25 миллионов человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте ведомства.

По сообщению Центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), с 12 сентября 2017 года по 3 июня 2018 года во всех штатах страны зарегистрировано 1903 случая, похожих на желтую лихорадку.

"В стране началась кампания по вакцинации населения. До конца 2018 года планируется вакцинировать 25 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения активно сотрудничает с федеральными властями страны по прекращению распространения вспышки", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 1724 случаях из 1903 образцы крови больных были направлены для подтверждения диагноза в шесть лабораторий страны. Только в 108 (6,3%) из них подтверждено наличие вируса. Суммарное количество смертельных случаев – 47, только десять из числа всех случаев подтверждены лабораторно.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны южно-американского и африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Не менее 86 человек погибли при столкновениях в Нигерии - СМИ
Другие страны 25 июня 04:30
Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Другие страны 22 июня 21:18
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали меморандум (ФОТО)
Общество 22 июня 12:16
В Нигерии более 30 человек погибли в результате взрывов
Другие страны 17 июня 23:48
Сборная Хорватии победила команду Нигерии в матче чемпионата мира по футболу
Спорт 17 июня 01:31
ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
Энергетика 12 июня 16:42
В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны 5 июня 08:57
В Нигерии не менее 13 человек погибли в результате двух нападений
Другие страны 4 июня 02:18
В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли
Другие страны 2 июня 22:11
В Нигерии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 30 мая 17:07
В Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню
Другие страны 6 мая 22:05
Число жертв в результате двух терактов в Нигерии возросло до 86
Другие страны 2 мая 21:01
В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта
Другие страны 1 мая 20:13
В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
Другие страны 2 апреля 12:12
Телезвезды Нигерии в азербайджанских национальных платьях (ФОТО)
Стиль 27 марта 12:20
Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов
Беларусь 27 марта 12:11
Около 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко харам" в Нигерии, были спасены
Другие страны 22 февраля 05:43
Более 100 школьниц пропали после нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии
Другие страны 22 февраля 00:31