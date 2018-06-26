В Нигерии около 25 миллионов человек привьют от желтой лихорадки

Роспотребнадзор сообщает о начале вакцинации населения в Нигерии от желтой лихорадки, до конца года планируется привить 25 миллионов человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте ведомства.

По сообщению Центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), с 12 сентября 2017 года по 3 июня 2018 года во всех штатах страны зарегистрировано 1903 случая, похожих на желтую лихорадку.

"В стране началась кампания по вакцинации населения. До конца 2018 года планируется вакцинировать 25 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения активно сотрудничает с федеральными властями страны по прекращению распространения вспышки", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 1724 случаях из 1903 образцы крови больных были направлены для подтверждения диагноза в шесть лабораторий страны. Только в 108 (6,3%) из них подтверждено наличие вируса. Суммарное количество смертельных случаев – 47, только десять из числа всех случаев подтверждены лабораторно.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны южно-американского и африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.

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