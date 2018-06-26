НАТО приняла новую стратегию ВВС

26 июня 2018 23:30 (UTC+04:00)

НАТО приняла новую стратегию Военно-воздушных сил альянса, которая позволит им действовать в любых районах и условиях. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств, согласно новой совместной стратегии ВВС НАТО, опубликованной во вторник, 26 июня 2018 года, - говорится в нем. - Стратегия НАТО гласит, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство".

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